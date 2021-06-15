Lise öğrencilerinden tavuk tüyü ile sudaki petrol kirliliğini temizlemek üzerine araştırma
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Lise öğrencilerinden tavuk tüyü ile sudaki petrol kirliliğini temizlemek üzerine araştırma

Lise öğrencilerinden tavuk tüyü ile sudaki petrol kirliliğini temizlemek üzerine araştırma
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencileri, su yüzeyinde bulunan petrol kirliliğinin tavuk tüyü ile temizlenmesi konusunda araştırma yürüttü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde lise öğrencileri, su yüzeyinde bulunan petrol kirliliğinin tavuk tüyü ile temizlenmesi konusunda araştırma yürüttü.

Şehit Orhan Gülmez Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Mehmet Tecen ve Sıla Ünsal, fen bilgisi öğretmeni Haydar Kutlu danışmanlığında deniz yüzeyinde oluşan petrol kirliliğinin tavuk tüyüyle temizlenip temizlenmediğini ortaya koymak için çalışma gerçekleştirdi.

Kutlu, AA muhabirine, üzerinde çalıştıkları projede, suya karışan petrol kökenli bileşenleri doğru yöntemlerle ayırmayı hedeflediklerini söyledi.

Su arıtımının aktif karbon veya kimyasal ile yapıldığını anlatan Kutlu, "Burada amacımız aktif karbona bağlı kalmadan doğal yöntemlerle suyun içine karışmış kimyasal maddeleri ayırt edebilmek. Aktif karbona alternatif olarak tavuk tüyünü denedik. Tavuk tüyünün aktif karbon gibi suya karışmış bileşenleri yüzde 94 oranında ayrıştırdığını fark ettik. Suyumuza kirlilik karışırsa tavuk tüylerini bir kabın içine sıkıştırarak süzgeç sistemi oluşturup arıtma yapılabilir." dedi.

Sıla Ünsal da denizlerde meydana gelen kazalarda kuşların tüylerine yapışan petrolleri gördüklerini, bunun kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Doğal yöntemlerle kesilen tavukların tüylerini atmak yerine böyle bir projede kullanmak istediklerini belirten Ünsal, "Öğretmenimize düşüncemizi ilettik ve desteğiyle projeyi ortaya çıkarttık." ifadesini kullandı.

Proje koordinatörü Güzin Akyüz ise okullarında düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin ilgi duydukları alanlarla ilgili çalışmalar yapmalarını, ilime, bilime karşı duyarlı olmalarını ve hayatları boyunca bunu sürdürmelerini istediklerini aktardı.

Okul müdürü Fatih Ocak da salgın döneminde okullarında öğrencilerin yaptıkları çalışmaların kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayarak, "Hayallerle başlayan ve gerçekliğe dönüşen, hayatımıza bir nebze olsun kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu çalışmalardan dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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