Lionel Messi'nin Liverpool'a Muazzam Frikik Golü
2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile Liverpool karşılaştı. Camp Nou'daki ilk maçta 1-0 önde olan Barcelona, 75. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, kalitesini bir kez daha gösterdi ve kaleci Alisson'u durduralamaz bir vuruşla alt etti. Barcelona maçı 3-0 kazandı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile Liverpool karşılaştı. Camp Nou'daki ilk maçta 1-0 önde olan Barcelona, 75. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, kalitesini bir kez daha gösterdi ve kaleci Alisson'u durduralamaz bir vuruşla alt etti. Barcelona maçı 3-0 kazandı.
Kaynak: Dugout