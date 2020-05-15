Lionel Messi'nin Liverpool'a Muazzam Frikik Golü 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile Liverpool karşılaştı. Camp Nou'daki ilk maçta 1-0 önde olan Barcelona, 75. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, kalitesini bir kez daha gösterdi ve kaleci Alisson'u durduralamaz bir vuruşla alt etti. Barcelona maçı 3-0 kazandı.

2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile Liverpool karşılaştı. Camp Nou'daki ilk maçta 1-0 önde olan Barcelona, 75. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, kalitesini bir kez daha gösterdi ve kaleci Alisson'u durduralamaz bir vuruşla alt etti. Barcelona maçı 3-0 kazandı. Kaynak: Dugout