HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Libya'ya ihracat 10 milyar dolara ulaşabilir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya'ya ihracatımız artarak devam ediyor ve Afrika'nın iç kısımlarına ürün ticaretinde kilit bir rol üstlendiğimiz göz önüne bulundurulduğunda yakın zamanda ihracatta 10 milyar dolara ulaşabiliriz.

Libya'ya ihracat 10 milyar dolara ulaşabilir
02.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:55

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya'ya ihracatımız artarak devam ediyor ve Afrika'nın iç kısımlarına ürün ticaretinde kilit bir rol üstlendiğimiz göz önüne bulundurulduğunda yakın zamanda ihracatta 10 milyar dolara ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Karanfil, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşen Libya'ya ihracatın, bu yılın ilk 5 ayında 590 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta 190 milyon dolarlık düşüş gözlemlendiğini, bunun da pandemiden kaynaklandığını belirten Karanfil, haziran itibarıyla çok daha pozitif tablolar yaşamaya başladıklarını aktardı.

Karanfil, şunları kaydetti:

"Biz bugün Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi ürünlere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksamlarına, elektrik ve elektronikten yapı malzemelerine, demir çelikten petrokimya ürünlerine, bilişim altyapı malzemelerinden ilaca, bebek bezinden mamaya, bisküviden gofrete kadar çok geniş bir yelpazede ürün ihracatı yapıyoruz. Libya'da halihazırda limanlar çalışmakta, aynı şekilde hava yolu ile ürün gönderiminde de problem bulunmamakta. Bazı banka işlemlerinde sorunlar yaşansa da uluslararası bankaların teyidi ile açılan akreditiflerde sorun yaşanmamaktadır. Bununla birlikte Türk ulusal bankacılık sisteminin desteğini, gelecek dönemlerde ticaretin sağlıklı şekilde ilerlemesi için yanımızda daha çok görmek isteriz. Umarız buna ilişkin düzenlemeler, Libya'da huzur tam olarak tesis edildikten sonra gerçekleşir."

"Türkiye, ilk andan itibaren kendi hikayesini oluşturma isteğini gördü"

İhracatın yanı sıra Libya'ya yönelik yatırım projelerinde de önemli gelişmeler yaşanabileceğini aktaran Karanfil, "Libya ulusal mutabakat hükümeti ve Libya iş dünyası, yatırımların yapılması noktasında son derece hevesli. Çünkü ülkenin gerçekliğini yakalayabilmesi ve normale dönebilmesi için bunların hızla gerçekleşmesi gerekiyor. Hak ve haklıdan yana olan Türkiye, ilk andan itibaren Libya'nın bu yeniden inşa ve kendi hikayesini oluşturma isteğini gördü, bu noktada gerekli hassasiyeti gösterdi, göstermeye de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin; iş yapma kabiliyeti gelişkin bir ülke olduğunu, enerji ve müteahhitlik başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirdiği projelerle uluslararası alanda rüşdünü defalarca ispatladığını belirten Karanfil, Libya'da yaşanan elektrik kesintisi krizinin çözümü için karşılıklı atılan adımların sevindirici olduğunu kaydetti.

Karanfil, "Varlık içinde yokluk yaşayan bir toplumun en doğal ihtiyacıdır enerjiye ulaşmak, elektrik kesintilerini bertaraf etmek. Buradaki sorunun Türk şirketleri tarafından hızla çözümünün sağlanmasının iş yapma kültürüne ciddi bir katkısı olacaktır. Bu durum diğer sektörlerde de benzer çalışmaların yapılmasının önünü açacak, Türk iş insanlarının Libya'ya ilgisini, aynı şekilde Libyalı iş insanlarının da Türkiye'ye ilgisini artıracaktır. İş yapma kültürü geliştiği oranda çeşitlilik ve derinlik de kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji iş birliği pandemi nedeniyle kesintiye uğradı"

Murtaza Karanfil, enerji tarafında iş birliği için atılan adımların, pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek, diğer alanlardaki iş birliğine dayalı yatırımların çeşitlenmesini beklediklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi başlamadan Libya Misurata Free Zone (Misurate Serbest Bölgesi) ile Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın, yatırım olanaklarını Türk iş insanlarına göstermek için kendilerini davet ettiğini bildiren Karanfil, şunları kaydetti:

"Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'na biz de toplantı talebimizi bildirdik. Toplantıda özellikle olmasını rica ettikleri sektörler vardı. Alüminyum, ev aletleri, giyim ve ayakkabı, ilaç, liman işletmeciliği, metal, mobilya, jeneratör, bilişim, gıda özel önem gösterdikleri ve mutlaka gelmesini istedikleri sektörlerdendi. Süt ve süt üreticileri, şeker üreticileri, un üreticileri, yemeklik yağ üreticileri, bisküvi üreticileri, makarna üreticileri, domates üreticileri, meyve suyu ve içecek üreticileri de davet edilen sektörler arasında yer alıyordu. Bunlar refah ve iyi yaşam için gerekli sektörler...

Libya kendi imalat sektörüne sahip olmadığı, gıda dahil birçok alanda üretimde sorun ve sıkıntı yaşadığı için bir başlangıç noktası olarak bu sektörlerin Libya'ya yatırım yapmasını istiyordu. Hala da istiyor. Davetin temel amacı da buydu. Pandemi nedeniyle karşılıklı yürütülen bu çalışmalar ve girişimler sekteye uğradı ancak biz yakın zamanda bu tarafta da sürecin başlamasını bekliyoruz. Bu noktada da girişimlerimiz devam ediyor. Hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve bizim gibi sivil toplum kuruluşları, iki ülkenin yüksek yararını gözeterek süreçleri yönetiyor."

"Burayı yakından takip etmek önemli"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya'ya ihracatın artarak devam ettiğini belirterek, "Afrika'nın iç kısımlarına ürün ticaretinde kilit bir rol üstlendiğimiz göz önüne bulundurulduğunda yakın zamanda ihracatta 10 milyar dolara ulaşabiliriz. Tabii proje ve yatırım kısımlarında süreç, istikrarın gelişim hızı paralelliğinde ilerliyor. Burayı yakından takip etmek, ihtiyaçlara özel projeler geliştirmek ve an geldiği zaman hazır olmak çok önemli. Libya ve Afrika ile ticari faaliyetlerini geliştirmek isteyen bütün iş insanlarımıza bunu tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya ile ticari faaliyetlerin, proje ve yatırımların koruyucu anlaşmalarla güvence altına alınmasının önemine işaret eden Karanfil, şunları kaydetti:

"Ortak sanayi tesislerinin oluşturulması, serbest ürün dolaşım anlaşmalarının yapılması, TSE'nin Libya'da akredite edilmesi, havacılık sektöründe ortak çalışmalara imza atılması iki tarafın yüksek faydasına olacaktır.

Türkiye'den Libya'ya ürünler deniz yolu ile 3 günde gitmekte. Libya'dan Afrika'nın içine doğru açılacak güvenli bir ticaret yolu, ürünlerin iç kısımlara teslimini 1-2 haftaya indirecektir. Gümrük vergisi oranlarının düşük kalması, ulaşımın daha az maliyetli olması gibi kolaylıklar da düşünülünce kesinlikle iş insanlarımızın dikkat kesilmesi gereken bir coğrafyadan söz ediyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Ekonomi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Ekonomi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Ekonomi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak Ekonomi
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Ekonomi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Varank Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Libya'ya ihracat 10 milyar dolara ulaşabilir - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:58:33. #1.14#
title