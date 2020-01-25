Libya ve Finlandiya'dan Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

25.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:00

Libya ve Finlandiya dışişleri bakanları, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin doğusunda deprem meydana geldiği, bu nedenle can kayıpları ve büyük zararların oluştuğu haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Mesajında, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına içten taziyelerini sunan Siyala, şu ifadeyi kullandı:

"Yüce ve Aziz Mevla'dan hayatını kaybedenleri engin rahmetiyle kuşatmasını, yaralılara acil şifalar vermesini dilerim. Bu fırsattan istifade ederek, zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost Türk halkına daha fazla ilerleme ve bolluk dileklerimi sunarım. İçten takdir ve saygılarımı kabul buyurunuz."

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun taziye mesajını paylaştı.

Kaynak: AA