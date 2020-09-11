Libya ordusu: Fas'taki diyalog toplantıları Libya'da savaş isteyenlerin yolunu tıkadı
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Libya ordusu: Fas'taki diyalog toplantıları Libya'da savaş isteyenlerin yolunu tıkadı

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren Fas'taki "Libya Diyalog Toplantıları"nın ülkede savaş isteyenlerin yolunu tıkadığını belirtti.

Libya ordusu: Fas'taki diyalog toplantıları Libya'da savaş isteyenlerin yolunu tıkadı
11.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:13

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren Fas'taki "Libya Diyalog Toplantıları"nın ülkede savaş isteyenlerin yolunu tıkadığını belirtti.

Cuveyli, Libya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) heyetleri arasında 6 Eylül'de başlayan ve dört gün süren görüşmeleri değerlendirdi.

Diyalog görüşmelerinin "ülkede savaş isteyenlerin yolunu tıkadığını" kaydeden Cuveyli, bu görüşmelerin sonuçlarından istifade edilmesi gerektiği kaydetti.

Cuveyli, Buznika'da varılan ortak fikirlerin hızlıca pratik adımlara dönüştürülmesi için Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk Temsilciler Meclisi'ne çağrı yaptı.

Buznika'daki Libya siyasi diyaloğunun olumlu sonuçlarını "memnuniyetle" izlediğini kaydeden Batı Bölgesi Komutanı, bunun "(Libya'da) istikrarın sağlanması ve halkın yaşadığı sorunları çözme olasılığından dolayı herkese umut verdiğini" düşündüğünü söyledi.

Cuveyli, barışçıl çözüm için tarafların bir araya getirilmesindeki çabalarından dolayı, diyaloğa ev sahipliği yapan Fas'ın yanı sıra, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve İsviçre merkezli İnsani Diyalog Merkezine teşekkür etti.

Libya Diyalog Toplantısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül Pazar günü başlamıştı.

Perşembe günü sonlanan görüşmelerde, ülkedeki otorite kurumlarına getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varıldı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın otorite makamlarıyla ilgili olan 15'inci maddesinde yer alan ve "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı" olarak sayılan kurumlara yapılacak atamalarla ilgili mutabakata varıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.

Kaynak: AA

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