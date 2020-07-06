Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki

Libya hükümeti, işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen Ömer Muhtar ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bir şarkının klibinde bir araya getirilmesine tepki gösterdi.

Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki
06.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:32

Libya hükümeti, işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen Ömer Muhtar ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bir şarkının klibinde bir araya getirilmesine tepki gösterdi.

Libya hükümetinde yer alan Kültür Komitesi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriyeli şarkıcı Asala Nasri'nin, şehit Şeyh Ömer Muhtar ile Sisi arasında bağlantı kurmaya çalışma girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Bu davranışın tüm Libyalılar ve onurlu Arap ulusu için bir hakaret olduğu belirtilen açıklamada, komitenin, yerel ve uluslararası mahkemeler ile sanatçılar sendikasına Nasri hakkında şikayette bulunacağı aktarıldı.

Sosyal medyadaki tepkiler

Öte yandan birçok Arap aktivist, Ömer Muhtar ile Sisi arasında karşılaştırma yapılmasını kınadı ve şarkıya tepki gösterdi.

Libyalı aktivist Ali el-Ganayi, bu benzetmenin kabul edilemeyeceğini belirtirken, gazeteci El-Muhtar el-Gamid ise Suriyeli şarkıcının bu karşılaştırmasını alakasız bulduğunu ifade etti.

Başka bir aktivist de "Asala'nın şarkısında insanın değerini ve onurunu yüceltmesi güzel bir durum ancak politikanın sanata dahil olması durumunda, iş politik bir pazarlamaya dönüşür." ifadesini kullandı.

Asala'nın tartışmalı klibi

Mısır'da yaşayan Suriyeli şarkıcı Asala Nasri'nin "sevgi ve barış" isimli şarkısına ait 3 Temmuz'da yayınladığı klip, siyasi mesajlar taşıdığı için tartışmalara neden oldu.

Klipte, ABD'nin 16. Başkanı, döneminde ülkesindeki iç savaşı sona erdiren Abraham Lincoln, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdulaziz Al Suud ve Birleşik Arap Emirliklerin kurucusu ve ilk devlet başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan gibi bazı siyasi isimler ve sanatçıların görüntüleri yer alıyor.

Ancak klipte şarkının "Başından beri mücadele ediyorum, sonuna kadar da edeceğim" sözlerine denk gelen bölümünde Sisi ve Muhtar'ın görüntülerinin yer alması pek çok kişi tarafından "üstü kapalı siyasi bir mesaj" şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir Haber
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın Haber
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar...
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Berat Albayrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Ozan Güven Bülent Ersoy Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bursa Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Libya hükümetinden, Ömer Muhtar ile Sisi'nin aynı klipte bir araya getirilmesine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 21:04:28. #1.15#
title