Lezzet festivali

KONYA (AA) - Konya'nın yemek kültürünün tanıtılmasının yanı sıra Türkiye'nin farklı lezzetlerinin de görücüye çıkacağı"Konya GastroFest" başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesince Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Konya GastroFest"in Konya ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Yemek ve sofra kültürünün başlı başına bir medeniyet olduğunu belirten Usta, şu değerlendirmede bulundu:

"Evlerimizde her gün özellikle tüm ailenin toplandığı akşam yemeği sofralarından, özenle hazırlanıp, özenle ikram edilerek ailenin birlik ve bütünlüğünü arttırıcı ve medeniyetimizi devam ettirici hoş sohbetlerin yapıldığı sofralarımızdan bahsediyoruz. Sadece yemeklerin paylaşıldığı değil, günün heyecanının, sıkıntısının, keyfinin, her şeyinin paylaşıldığı sofralarımızdan bahsediyoruz. Bugün biz de Konya'da aramızda bulunan şeflerimiz sayesinde pek çok farklı lezzetleri, pek çok farklı AŞ ve yemeği paylaşacağız, dostluklarımızı arttıracağız, tanışıklıklarımızı arttıracağız."

Festivalin birçok hayırlı gelişmeye vesile olacağını inandığını dile getiren Usta, "Konya'nın yemek kültürünün aslında pek çok dünya mutfağıyla yarışabilecek düzeyde zengin, başarılı olduğunu göstereceğiz. Bu vesileyle hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda tanıtmak için imkan ve fırsat oluşturmuş olacağız. Bu festival için hazırlık yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Usta, festivalle, unutulmuş lezzetlerin yeniden tanıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın bu festivale ilgi göstermelerini istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizle ilgili etkinliklerin de olduğunu bildiğimiz için bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı festivalimize davet ediyoruz. Umarım herkesin karnının doyduğu kadar gönlünün de doyduğu, muhabbetlerin, dostlukların arttığı bir festival olur. Gönül doyurmak en önemlisi. Karnımızı bir şekilde doyuruyoruz ama asıl olan gönülleri doyurmak. Gönülleri doyurmanın da en önemli yolu herhalde birbirimize olan sevgimizi muhabbetimizi, birbirimize yaptığımız ikramlarımızla anlatmak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan komşu illere davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da festivalin ilk gününde gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Altay, Konya mutfağının ülkenin en önemli mutfaklarından biri olduğuna değinerek, şöyle dedi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bu alandaki birikimini dünyaya açmak, Konya mutfağının daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla gastronomi alanındaki çalışmalarımıza büyük bir önem veriyoruz. Bir taraftan da Konya'mızın bu zenginliklerini tescil etme adına coğrafi işaretli ürünlerimizin başvurularını gerçekleştirdik. Başvurusunu yaptığımız 51 ürünümüzün 21'inin tescili gerçekleşmiş oldu. İnşallah 30 ürünümüzle ilgili süreç devam ediyor. Ayrıca 35 yeni ürünle ilgili başvuruyu tamamladığımızda 100'e yakın coğrafi ürün başvurumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Biz bu ürünlerin bir kısmını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Mutfağı ve Kafem'lerimizde misafirlerimize sunuyoruz. İnşallah yeni hizmete sunacağımız tesislerle, bu zenginliğimizi Konya'dan tüm dünyaya sunmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Konya GastroFest"in sadece Konyalılar için düzenlenmediğine dikkati çeken Altay, "Özellikle bölge coğrafyamızda bulunan komşu illerimizden misafirlerimizi de buraya beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle Ankara'dan, Aksaray'dan, Karaman, Niğde, Nevşehir, Eskişehir, İstanbul'dan, tüm gönül coğrafyasından misafirlerimiz için bütün hazırlıklarımızı tamamladık Onları aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da bir konuşma yaparak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hafta sonu da devam edecek festivalde ziyaretçiler, alana kurulan stantlarda Konya mutfağı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden yemekleri deneyimleme imkanı bulacak.