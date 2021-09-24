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LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Adana'nın meşhur börekçisi Levent Börek, İstanbul'da 49'uncu, Türkiye'de 160'ıncı şubesini Bahçeşehir Strada'da açtı.

İSTANBUL (DHA) - ? Adana'nın meşhur börekçisi Levent Börek, İstanbul'da 49'uncu, Türkiye'de 160'ıncı şubesini Bahçeşehir Strada'da açtı. Peynirli, kıymalı, pastırmalı börek çeşitlerinin olduğu menü soğuk baklava, fıstıklı künefe gibi tatlılar da eklenerek zenginleştirildi.

Adana'da seyyar olarak başladığı börekçiliği Türkiye genelinde sürdüren Levent Tamtürk (48) İstanbul'da 49'uncu şubeye ulaştı. Levent Börek Bahçeşehir Strada şubesi faaliyete geçti. 100 metrekarelik yeni şubeye ilk günden yoğun ilgi vardı. Ürünlerin içeriğini genişleten ve tatlı da ekleyen marka, müşterilerini bekliyor.

HEDEF YIL SONUNDA 190 ŞUBEYE ULAŞMAK

Açılışta, böreğin inceliklerini anlatarak yurt dışı hedeflerine yönelik bilgi veren Levent Börek Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Balkan, 'Levent usta 1968 yılında babasından aldığı misyonu genişleterek ürünü günümüze kadar getirdi. Böreğe müşterilerimizin ilgisi yoğun. Bugün Bahçeşehir Strada'da 160'ıncı mağazamızı açtık. Yıl sonunda 190 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

İLK YURT DIŞI ŞUBESİ HOLLANDA'DA AÇILACAK

Adana böreğini dünyaya tanıtmak istediklerini aktaran Balkan, 'Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da şube açmak için de görüşmelere devam ediyoruz. 6 ülkeyle master franchise anlaşması yaptık. Yurt dışında ilk mağazamızı önümüzdeki ay Hollanda'da açacağız. Şu anda inşaatı devam ediyor' diye konuştu.

ÖZEL TATLILAR MENÜYE EKLENDİ

Yeni açılan şubede tatlı satışı da olduğunu söyleyen Balkan, 'Adana'da kendimizin ürettiği 10 çeşit tatlımızı burada satışa sunduk. Şubemizde soğuk baklava, fıstıklı ve klasik künefe, Levent Atom, cevizli baklava gibi seçeneklerimiz var. 12 çeşit böreğimiz var. Bir kısmı etli bir kısmı sebzeli tabi en fenomen ürünümüz peynirli böreğimiz. Böreğin özelliği üstü baklava hamurundan çıtır çıtırdır. Levent ustanın tarifiyle, 'üstü baklava, içi börekten oluşan bir miks'. Ayrıca şefimizin özel tarifiyle yaptığı limonata da çok ilgi görüyor' ifadelerini kullandı.

ÜRETİM ALANINI BÜYÜTTÜK

Türkiye genelinde bütün illerde şubeleri olduğunu belirten Tuncay Balkan, 'İllere yayılırken bir taraftan da üretim alanımızı genişletiyoruz. Bin 500 metrekare bir üretim alanına sahiptik, ona bu yıl 3 bin metrekarelik bir alan daha ekledik. Çünkü talebi karşılamak için altyapı çok önemli. Yeni şubeler açmaya da devam edeceğiz' dedi.

KADIN İSTİHDAMINA CİDDİ KATKI SUNULUYOR

Bin 500 çalışanları olduğunu söyleyen Balkan, 'Fabrikadaki 80 çalışanımızın 60'ı kadın. 10'dan fazla şubemizin işletmecisi de kadın. Pozitif ayrımcılık yaparak kadın işletmecilerimiz ve çalışanlarımızla büyümeye devam edeceğiz. Pandemide durmadık, her ay 8-10 şube açarak çalışmaya devam ettik. En büyük sıkıntımız şubelere gelen müşteri sayısında yüzde 10-15'lik azalmaydı. Ama bunu fırsat bilerek paket servise ağırlık verdik. Pandemide ciromuzun yüzde 60'ı paket servisten geldi' diye konuştu.

VATANDAŞ AÇILIŞTAN MEMNUN

Börek yemeğe gelen Hikmet Yeşilel ise 'Hep adını duyardık, böreği güzelmiş. Yeterli olur mu bilmiyorum. Belki ileride şubeyi genişletmeleri gerekebilir. Pastırmalı, kavurmalı, peynirli yedim, beğendim' ifadelerini kullandı.

Orhan Mutlu da 'Ben markayı, lezzeti biliyordum. Bize yakın bir yerde açılmasına memnun oldum. Görünce gelip yemek istedim. Kavurmalı, pastırmalı ve peynirli yedim. Diğer böreklere göre daha çıtır, içindeki malzeme yoğun lezzeti de çok daha farklı o yüzden seviyorum' dedi.

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI

LEVENT BÖREK'İN İSTANBUL'DA 49'UNCU ŞUBESİ AÇILDI
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