Ladik ve Kavak'ta "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" uygulaması yapıldı

Ladik'te, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kırmızı çizgiler çekildi.

Ladik'te, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kırmızı çizgiler çekildi.

Kaymakamı Adem Eser, yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizdiklerini söyledi.

Beyaz renkli yaya geçitlerin ortadaki şeritlerinin kırmızıya boyandığını aktaran Eser, sürücülerin yavaşlayarak buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vereceğini kaydetti.

Çalışmaya Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de katıldı.

Kavak'ta

Kavak'ta da "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması kapsamında Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uygulama sırasında sürücü ve yayalara bilgilendirmede bulunduklarını belirten Saygılı, "2018 ve 2019 yıllarında okul geçitleri olan yerlerde önceliğin yayalara ait olduğuna ilişkin düzenleme ve uygulamalar yapmıştık. Bugün de yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair kırmızı çizgimizi çektik. Bunun arkasında duracağımızı belirtmek için de bir uygulama yaptık." diye konuştu.

Uygulama esnasında İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından çocuklara kırmızı düdük, yaya ve araç sürücülerine de broşür dağıtıldı.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve komiser Seyfettin Güveli de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay