Ladik Kaymakamı Sezik'ten açıklama Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında otobüslerle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu, piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi bazı alanlarda da kısıtlamaya gidildiğini hatırlattı.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında otobüslerle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu, piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi bazı alanlarda da kısıtlamaya gidildiğini hatırlattı.

Kaymakam Sezik, yaptığı açıklamada, bu konudaki denetimlerin sıklıkla yapılacağını ifade etti.

Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ve son 15 gün içinde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların kaymakamlık izni ile seyahat edebileceğini bildiren Sezik, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını en kısa zamanda zarar görmeden atlatabilmek için vatandaşların belirlenen kural ve yasaklara riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA