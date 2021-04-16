Ladik Belediyesi Zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı

Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Ladik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediye Zabıta Müdürü Sabri Enes Sukas ve ekiplerce Kovid-19 denetimlerinin yanı sıra fırınlarda evrak kontrolü, fiyat listesi, gramaj, un depoları, genel temizlik ile çalışan personelin kılık ve kıyafet uygunluğu ile hijyen koşullarına uyup uymadığı konularında denetim yapıldı.

Denetimde işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan genelge ile ilgi konularda bilgi verildi.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, fırın ve diğer üretim yapan işletmelerde denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay