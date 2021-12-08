KUZKA, Teknoloji ve Kodlama Eğitimleri Sona Erdi

KASTAMONU (Habermetre) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile düzenlenen Teknoloji Girişimciliği Temel Kodlama Yetkinlikleri Eğitim Atölyesi Programı tamamlandı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen programda, TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere, teknoloji girişimciliği alanında bilgi düzeylerinin artması ve teknoloji girişimciliği alanında öğrencilere eğitim verebilmeleri amacıyla algoritma mantığı, blok tabanlı programlama ve arduino (simülasyon) konularında eğitimler verildi.

Öğretmenlerin eğitimlerinin ilk olarak 1 - 12 Kasım 2021 tarihlerinde ilkokul, ardından 15 - 19 Kasım tarihlerinde okul öncesi (ana okulu) ve 22 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde ise ortaokul düzeyinde tamamlanmasıyla atölye programı sona erdi. Eğitimlere, ana okulu düzeyinde 40 öğretmen, ilkokul düzeyinde 36 öğretmen ve ortaokul düzeyinde 55 öğretmen olmak üzere Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan toplam 131 öğretmen katıldı. Program sayesinde eğitimlerini tamamlayan 131 öğretmen, aynı zamanda Bölgede planlanan hizmet içi eğitimlerle Teknoloji Girişimciliği Temel Kodlama Yetkinlikleri Eğitimi'nin yaygınlaşmasını sağlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Kodluyoruz Derneği iş birliğinde düzenlenen program ile eğitimlere katılan öğretmenlere bu alanda daha fazla fayda sağlamak üzere kardeş okul imkanı sağlandı. Böylelikle kardeş okul için başvuruda bulunan okulların öğrencilerine, derneğin tüm faaliyetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı tanınacak.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

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