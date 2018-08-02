Kuzey Antep Yolu Viyadüğü İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yürütülen 50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesi kapsamında şehir merkeziyle konut alanını birbirine bağlayacak "Kuzey Antep Yolu Viyadüğü" inşaatında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Şehir ile kent merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 600 metresi viyadük, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Kuzey Antep Yolu Viyadük inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Şahin, Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda 250 bin kişinin yaşayacağı Büyükşehir ve TOKİ işbirliğinde yürütülen "Kuzey Şehir" projesinin Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacağını aktararak, konutların çekilişle sahiplerine teslim edilmeye başlandığı Kuzey Şehri, kent merkezine bağlayacak olan Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadüğü inşaat çalışmalarının son sürat ilerlediğini vurguladı.

Viyadüğün yapımına ocak ayında başlandığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Yol çalışmasını inceledik, çalışmalar çok iyi gidiyor. Ortadoğu Fuar Merkezi'nin (OFM) yanından Araban, Yavuzeli hattında OFM'den geçer geçmez viyadüklü, 14 tane ayaklı, 40 metre derinliğinde bir büyükşehrin cesaret edip giremeyeceği bir yolun ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma viyadük çalışmalarını eylül ayında bitirecek. Bu o kadar önemli bir iş ki, aslında ikinci bir çevre yolu yapıyoruz. Bizim açımızdan maliyetli bir iş, ancak Kuzey Antep denilen o saklı kenti açığa çıkaracağız, ulaşılabilirliğini hızlı bir şekilde ortaya koyacağız."