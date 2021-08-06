Kuyucak'ta ormanlık alanlarda temizlik çalışması sürüyor

Kuyucak Belediyesi yangın riskine karşı temizlik ekibi oluşturarak ormanlık alanlardaki çalışmalara devam ediyor.

Kuyucak Belediyesi yangın riskine karşı temizlik ekibi oluşturarak ormanlık alanlardaki çalışmalara devam ediyor.

Kuyucak Belediyesi, ülke genelinde meydana gelen yangınlara karşı çevre bilinci oluşturmak ve yangın riskine karşı ormanlık alanlar başta olmak üzere çevredeki yangın çıkarma riski olan emtiaların toplanarak yangın tehlikesini önlemek amacıyla 5 Ağustos itibariyle ekip oluşturdu.

Aşırı hava sıcaklıklarının da etkisiyle özellikle cam kırıkları ve cam şişelerin yangın riskini arttırmasından dolayı Kuyucak Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bu çalışma ile çevre bilinci oluşturmak ve vatandaşların duyarlılığının artırılması konusunda önemli bir görev üstlenildiğini belirterek "Yangın riskine karşı ormanlık alanlar ve mesire alanları başta olmak üzere, ağaçlık noktalarda, Çobanisa, Kayran, Ören,Yaylalı, Belenova,Ovacık, Yukarı Yakacık, Yeşildere, Sarıcaova, Musakolu ve Taşoluk gibi orman bölgesi olan mahallelerimizde cam şişe ve teneke gibi yangın tehlikesi taşıyan atıklar toplanmaktadır.Orman yangınına sebebiyet verecek emtiaların toplanmasıyla tehlikeyi önlemiş olacağız" dedi.

Mevsim şartları itibariyle yangın çıkma tehlikesine karşı vatandaşları uyaran Başkan Ertürk, "Bütün vatandaşlarımızdan da Kuyucak Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz bu güzel çalışmaya destek olmalarını bekliyoruz. Bundan sonra orman içlerine, piknik alanlarına çevre kirliliği oluşturan ve yangına sebebiyet veren her türlü emtianın atılmamasını diliyoruz. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa daha iyi olur ve yangın çıkmaz. Ağaçlık alanlarda cam, şişe ya da kırığı bırakmayalım. Çevremizi, doğamızı koruyalım" sözleri ile vatandaşları daha hassas olmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı