Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanını ele alan KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak
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Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanını ele alan KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak

23.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:52
Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanını ele alan KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'21), 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'21), 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle "Exponext by Ekspoturk" online platformunda yapılacak.

KAM'21'e, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği, ANKOS gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve üst düzey kamu yöneticileri katılacak.

Sektörün geleceğine yön veren önemli konuların ele alınacağı etkinlikte, dijital kütüphaneler ve yeni nesil kütüphane tasarımları, bulut tabanlı arşivler, dijital veri merkezleri, müze teknolojileri, arşiv ve müze yönetiminde yükselen değerler ve yerli KAM teknolojilerinin gündeme taşınması hedefleniyor.

Ayrıca kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarında stratejik bakış, altyapı ve modellemeler, iş birlikleri ve koordinasyon gibi uygulama ve işleyiş süreçlerinin de istişare edileceği KAM'21 oturumlarından elde edilecek çıktılar, rapor haline getirilerek kamu otoriteleri ve karar vericilerle paylaşılacak.

Detaylı bilgi için "https://kamkongresi.com/" internet adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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