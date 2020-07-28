Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı

Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandıKÜTAHYA'da, Bursa'dan yolcu olarak bindiği takside 350 gram bonzai ile yakalanan kadın, polis tarafaından gözaltına alındı.

28.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:53

Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı

KÜTAHYA'da, Bursa'dan yolcu olarak bindiği takside 350 gram bonzai ile yakalanan kadın, polis tarafaından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde olduğu şüphesiyle Bursa'dan gelen bir taksiyi takibe aldı. Kent merkezinde tespit edilen taksi kısa süreli takibin ardından ekip otosuyla önü kesilerek durduruldu. Takside yolcu olarak bulunan ve daha önceden 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kaydı olduğu belirlenen F.A. isimli kadın gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan detaylı aramada, taksinin arka koltuğuna poşet içerisine gizlenmiş 350 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili polise, "Bu poşet benim değil. İsmini şu an hatırlayamadığım erkek arkadaşımın yanından dönüyorum" diye açıklama yapan F.A.'nın, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı 3. Sayfa
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Dünya
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada 3. Sayfa
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Takla atan araç, park halindeki 8 araca çarptı! 1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
Takla atan araç, park halindeki 8 araca çarptı! 1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Dolar yatay seyirde, euro rekordan sonra düştü
Dolar yatay seyirde, euro rekordan sonra düştü
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Vladimir Putin Süleyman Soylu Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Gülben Ergen Belçim Bilgin
Spor İrfan Buz Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kütahya'ya taksi ile uyuşturucu getiren kadın yakalandı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 14:02:25. #1.15#
title