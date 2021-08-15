Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
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Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 30 ilden 132 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 30 ilden 132 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapıldı.

Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ödül törenine; Kütahya Vali Vekili Aydın Börü, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bazı daire müdürleri ve sporcular katıldı.

Yıldız Kız kategorisinde Kütahya'dan Zeynep Koran, Yıldız Erkek kategorisinde Konya'dan Emirhan Gerez, Genç Kız kategorisinde Afyonkarahisar'dan Zeynep Sude Güldür ve Genç Erkek kategorisinde Konya'dan Abdurrahman Kaymak birinci oldu.

Dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
Kütahya, Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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