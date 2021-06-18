Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında
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Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında

Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da 5 motosikletin çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da 5 motosikletin çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir süre önce Zafertepe Mahallesi, İmam Gazali Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Alp Sokak üzerinde meydana gelen motosikletlerin çalınması olayı, Yunus Emre Mahallesi, Mihrap Sokak ile Balıklı Mahallesi, Osmanlı Caddesinde meydana gelen motosikletlerin çalınması olayları ile ilgili olarak yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelemesi ve araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin M.D.(16), Ü.Y. (17), M.A.Ö. (17), R.D. (15) ve Y.Ş (39) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. M.A.Ö, R.D., M.D. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, suça konu 4 motosiklet bulunarak müştekilere teslim edildi.

Yakalanan 3 şüpheli adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında
Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında
Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 5 motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı: 3 zanlı gözaltında - Haberler
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