Kuşadasıspor golcü Ali'yi aldı
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Kuşadasıspor golcü Ali'yi aldı

Kuşadasıspor golcü Ali'yi aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kuşadasıspor, dış transferde santrfor Ali Öztürk'le el sıkıştı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kuşadasıspor, dış transferde santrfor Ali Öztürk'le el sıkıştı. Geçen sezon Bergama Belediyespor'da 25 maçta 4 gol kaydeden 34 yaşındaki forvetin önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Uzun yıllar Balıkesirspor'da görev yapan Ali Öztürk; Manika FK ve 24 Erzincanspor'da da top koşturdu. Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli golcü Balıkesirspor formasıyla 3 kez, Manisa formasıyla 1 kez kupa kaldırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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