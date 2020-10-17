Kuşadası'nda kontrolden çıkan kamyon bir evin balkonunda hasar oluşturdu
17.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:53
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçe çitlerine ve bir evin balkonuna hasar verdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçe çitlerine ve bir evin balkonuna hasar verdi.
Alınan bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak'ta M. D. yönetimindeki 09 JT 364 plakalı hafriyat kamyonu geri manevra yaptığı sırada Çamlıbel Sitesinin bahçe çitlerini yıkıp bir eve çarparak durdu.
Bahçedeki ağaç yıkılırken evin balkonunda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun