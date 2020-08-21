Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
21.08.2020 01:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:53
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- Aydın
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı açıklarında lastik bot olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek lastik botta bulunan 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.
- Aydın
Kaynak: DHA