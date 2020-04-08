Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi - Haberler
Türkiye, Güncel

Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi

Türkiye'den 1 Ağustos 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar olan dönemde 76 bin ton kuru kayısı ihracatına karşılık 197 milyon dolar gelir elde edildi.

08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:31
Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, koronavirüs salgınıyla beraber bağışıklığı güçlendiren kuru meyvelere talebin arttığını söyledi.

"Türkiye'de 2019 Mart ayında 77 milyon dolar olan kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı bu sene Mart'ta yüzde 16 artarak 90 milyon dolara yükseldi. Sezonun başladığı günden bugüne kadar ise kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden 723 milyon dolar gelir elde edildi. Özellikle yüksek besin değerleriyle kuru kayısı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besleyici gıdalar arasında yer alıyor. A, B, C, E, K vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra aynı zamanda demir, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. İçerdiği beta karoten miktarıyla da kuvvetli antioksidan etkiye sahip."

Kuru kayısının ihracatının yüzde 40'ı Ege'den

Türkiye'de sezonun başladığı 1 Ağustos 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar olan dönemde 76 bin ton kuru kayısı ihraç edildiğini söyleyen Celep, "Geçen sezona baktığımızda Türkiye genelinde kuru kayısı ihracatının yüzde 4 artarak 189 milyon dolardan 197 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Kuru kayısı ihracatının en fazla gerçekleştiği Ege Bölgesi'nde ise 26 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 8 aylık dönemde 78 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı."

Çin'e yüzde 125 artış

Birol Celep, ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Mısır, Çin ve Beyaz Rusya'ya kuru kayısı ihracatında artış olduğunu sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:

"ABD'ye 26 milyon dolar, Almanya'ya 18 milyon dolar, Fransa'ya 17 milyon dolar, Brezilya'ya 10 milyon dolar, İngiltere, Rusya ve Avustralya'ya 9 milyon dolar, Hollanda'ya 6 milyon dolar, Cezayir ve Mısır'a 5 milyon dolar, Beyaz Rusya'ya 4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilerek dünya genelinde 105 ülkeye kuru kayısı gönderildi. Salgının sıfır noktası Çin'e ise geçen sene 2 milyon dolar olan kuru kayısı ihracatı bu sene yüzde 125 artarak 4,5 milyon dolara ulaştı."

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK saldırdı Haberler
Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK saldırdı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Hadise Simge Sağın Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: Kuru kayısı 8 ayda 197 milyon dolar getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:06:52. #1.14#
title