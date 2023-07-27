Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık Yılı' ilan edilmesini gündemimize almalıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısında, "BM'de alınan kararla 30 Mart tarihi, 'Sıfır Atık' hareketine adanmış bir gün oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısında, "BM'de alınan kararla 30 Mart tarihi, 'Sıfır Atık' hareketine adanmış bir gün oldu. 30 Mart coşkusunu güçlendirmek için 'Sıfır Atık Yılı' ilan edilmesini gündemimize almalıyız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle Emine Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı çevrim içi gerçekleşti. Emine Erdoğan, BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Türkiye'den katıldı. Toplantıda, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder da katılımcılara hitap etti.