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Çin, Pıesat-1 Takım Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin, Pıesat-1 Takım Uydusunu Uzaya Fırlattı

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TAİYUAN, 30 Mart 2023 (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan PIESAT-1 takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 30 Mart 2023.

TAİYUAN, 30 Mart 2023 (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan PIESAT-1 takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 30 Mart 2023.

Çin, uzaya yeni uzaktan algılama uyduları yerleştirmek için Perşembe akşamı Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlattı.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 18.50'de fırlatılan uydular, önceden belirlenen yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanxi Güncel Haberler

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