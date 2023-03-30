Çin, Pıesat-1 Takım Uydusunu Uzaya Fırlattı
Güncel Haberler
TAİYUAN, 30 Mart 2023 (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan PIESAT-1 takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 30 Mart 2023.
TAİYUAN, 30 Mart 2023 (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan PIESAT-1 takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 30 Mart 2023.
Çin, uzaya yeni uzaktan algılama uyduları yerleştirmek için Perşembe akşamı Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlattı.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 18.50'de fırlatılan uydular, önceden belirlenen yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel