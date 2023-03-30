Filipinler'deki Feribot Yangınında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

BASİLAN, 30 Mart (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 200'den fazla kişiyi taşıyan ve Çarşamba gecesi geç saatlerde ülkenin güneyinde alev alan feribotta ölenlerin sayısı en az 29'a yükseldi.

Filipinler'in Basilan eyaleti kıyısında, yangında tahrip olan M/V Lady Mary Joy 3 feribotu görülüyor, 30 Mart 2023. (Pilas Adası Yerel Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BASİLAN, 30 Mart (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 200'den fazla kişiyi taşıyan ve Çarşamba gecesi geç saatlerde ülkenin güneyinde alev alan feribotta ölenlerin sayısı en az 29'a yükseldi. Ölenlerden 6'sının çocuk olduğu belirtildi.

Filipinler'in Basilan eyaleti kıyısında yangında tahrip olan M/V Lady Mary Joy 3 feribotu görülüyor, 30 Mart 2023. (Pilas Adası Yerel Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Filipinler'in Basilan eyaleti kıyısında yangında tahrip olan M/V Lady Mary Joy 3 feribotu görülüyor, 30 Mart 2023. (Basilan Sahil Güvenlik İstasyonu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Filipinler'in Basilan eyaleti kıyısında yangında tahrip olan M/V Lady Mary Joy 3 feribotu görülüyor, 30 Mart 2023. (Pilas Adası Yerel Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Filipin Sahil Güvenliği'ne ait bir gemi Basilan eyaleti kıyılarında yanan M/V Lady Mary Joy 3 adlı feribota müdahalede bulunuyor, 30 Mart 2023. (Basilan Sahil Güvenlik İstasyonu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)