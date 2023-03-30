Filipinler'deki Feribot Yangınında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
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BASİLAN, 30 Mart (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 200'den fazla kişiyi taşıyan ve Çarşamba gecesi geç saatlerde ülkenin güneyinde alev alan feribotta ölenlerin sayısı en az 29'a yükseldi.
BASİLAN, 30 Mart (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 200'den fazla kişiyi taşıyan ve Çarşamba gecesi geç saatlerde ülkenin güneyinde alev alan feribotta ölenlerin sayısı en az 29'a yükseldi. Ölenlerden 6'sının çocuk olduğu belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel