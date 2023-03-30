Çinli Çiftçiler Çiçek Üretiminde Akıllı Seralar Kullanıyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi'ndeki bir çiçek yetiştirme üssünde çiçekleri budayan çiftçilerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Fan Hui/Xinhua)
BİJİE, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi, kırsal turizmi geliştirmek ve yerel çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla açelya gibi dağ çiçeği türlerini yetiştirmek için akıllı seralar kurdu.
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi'ndeki bir çiçek yetiştirme üssünde çiçek budayan çiftçiler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Yao Lei/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi'ndeki bir çiçek satış noktasından çiçek satın alan turistler, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi'ndeki bir çiçek yetiştirme üssünde çiçeklerle ilgilenen bir personel, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi'ndeki bir çiçek yetiştirme üssünde çiçek taşıyan bir personel, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)