Çinli Çiftçiler Çiçek Üretiminde Akıllı Seralar Kullanıyor

BİJİE, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde yer alan Bailidujuan İdari Bölgesi, kırsal turizmi geliştirmek ve yerel çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla açelya gibi dağ çiçeği türlerini yetiştirmek için akıllı seralar kurdu.