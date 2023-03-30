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Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran Manzarası

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran Manzarası

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TOKYO, 30 Mart (Xinhua) -- Çevresini kaplayan kiraz çiçeği ağaçlarıyla Nakameguro yakınlarındaki Meguro Nehri, Japoncada "çiçek izleme" anlamına gelen Hanami'nin keyfini çıkarmak için Tokyo'nun en popüler noktalarından biri.

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran ManzarasıJaponya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

TOKYO, 30 Mart (Xinhua) -- Çevresini kaplayan kiraz çiçeği ağaçlarıyla Nakameguro yakınlarındaki Meguro Nehri, Japoncada "çiçek izleme" anlamına gelen Hanami'nin keyfini çıkarmak için Tokyo'nun en popüler noktalarından biri.

Nehrin her iki tarafındaki Sakura ağaçları suyun üzerinde pembe bir gölgelik oluştururken, havanın kararmaya başlamasıyla fenerlerle aydınlatılan kiraz çiçeklerini hayranlıkla seyretmek için daha fazla ziyaretçi burada toplanıyor.

Japon yetkililer, bu yıl Tokyo'da kiraz çiçeklerinin tam çiçek açmasının, önceki yılların ortalamasına kıyasla 9 gün önce gerçekleştiğini bildirdi.

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran ManzarasıJaponya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleriyle fotoğraf çeken insanlar, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran ManzarasıJaponya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran ManzarasıJaponya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran ManzarasıJaponya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'da Fenerlerle Süslenen Kiraz Çiçeklerinin Tabloyu Andıran ManzarasıJaponya'nın Tokyo kentindeki Meguro Nehri boyunca uzanan kiraz çiçekleri, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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