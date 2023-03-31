Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu
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RİO BRANCO, 31 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio Branco kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından mahsur kalanları arayan kurtarma ekipleri, 30 Mart 2023.
RİO BRANCO, 31 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio Branco kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından mahsur kalanları arayan kurtarma ekipleri, 30 Mart 2023.
Brezilya'nın kuzeybatı sınır bölgesinde meydana gelen sel, Rio Branco ve Acre Nehri boyunca yer alan topluluklarda yaşayan yerel halkın can ve mal güvenliğini doğrudan etkiledi. (Fotoğraf Lucio Tavora/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel