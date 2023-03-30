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Çin'de 1.834 Metre Uzunluğundaki Köprü Projesinin Ana Gövdesi Tamamlandı

Çin'de 1.834 Metre Uzunluğundaki Köprü Projesinin Ana Gövdesi Tamamlandı

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SİNAN, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Dejiang ile Yuqing'i birbirine bağlayan otoban üzerindeki ana proje Wujiang büyük köprüsünün hava fotoğrafı, 30 Mart 2023. Wujiang Köprüsü'nün ana gövdesi Perşembe günü tamamlandı.

SİNAN, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Dejiang ile Yuqing'i birbirine bağlayan otoban üzerindeki ana proje Wujiang büyük köprüsünün hava fotoğrafı, 30 Mart 2023.

Wujiang Köprüsü'nün ana gövdesi Perşembe günü tamamlandı. 1.834 metre uzunluğa ve 504 metre açıklığa sahip köprü, Guizhou eyaletinin Sinan, Shiqian ve Fenggang ilçelerinin kesişim noktasında bulunuyor. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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