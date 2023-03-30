Güney Afrika, Kovid-19 Pandemisinden Bu Yana İlk Çinli Turist Kafilesini Ağırlıyor

Güney Afrika'nın Cape Town kentinin popüler sahil turizmi bölgelerinden V&A Waterfront'ta bir dönme dolabın günbatımındaki görünümü, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Lyu Tianran/Xinhua)

JOHANNESBURG, 30 Mart (Xinhua) -- Güney Afrika'nın turizm idaresi, Kovid-19'un yayılmasından bu yana Çin'den gelen ilk turist kafilesini törenle karşıladı.

Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ülkeye gelen ilk Çinli turist kafilesi, Çarşamba günü Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Air China seferiyle havalimanına gelen 13 Çinli turist, burada geleneksel yerel danslarla karşılandı.

Çin'den gelen turistler, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda fotoğraf çektiriyor, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)

Güney Afrika Turizm Operasyon Direktörü Nomasonto Ndlovu, Çinli turistleri taşıyan seferin, ülkenin turizm sektörünün daha hızlı toparlanmasını sağlayacak ve ekonominin büyümesine yardımcı olacak olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ndlovu, "Çin bizim stratejik turizm kaynağı pazarımız. Bu uçak seferi önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Güney Afrika turizmi, bu pazarı büyütmemizi sağlamak için tüm ortaklarla çalışmayı sürdürecek" dedi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Çinli turistleri karşılamak için düzenlenen törene katılan dansçılar, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Yudong/Xinhua)

Gauteng Turizm Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Judy Nwokedi ise, Çinli turistlerin gelişinin ülkenin daha fazla tur rehberi istihdam etmesine ve işsizlik ile yoksullukla mücadelesine yardımcı olacağını söyledi. Nwokedi, Çinli turistler ile daha iyi iletişim kurulmasına yardımcı olmak üzere Çince tur rehberi yetiştirmeye devam etme sözü verdi.