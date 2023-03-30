İspanya'da Çin'in Ünlü Terracotta Savaşçıları Sergisi Açıldı

İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

MADRİD, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in "Dünyanın Sekizinci Harikası" diye bilinen ünlü Terracotta Savaşçıları sergisi, Alicante Arkeoloji Müzesi'nde Salı günü açıldı. "Çin'in Qin ve Han Hanedanlıkları Efsanesi" başlığıyla 28 Ocak 2024'e kadar halka açık olacak sergide, dokuz Çin müzesinden 120'den fazla eser sergileniyor.

İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden bir kişi, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

İspanya'nın Alicante kentinde açılan Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisinde, görme engelliler için sergilenen bir parçaya dokunan ziyaretçi, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

İspanya'nın Alicante kentinde açılan Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)