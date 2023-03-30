İspanya'da Çin'in Ünlü Terracotta Savaşçıları Sergisi Açıldı
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MADRİD, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in "Dünyanın Sekizinci Harikası" diye bilinen ünlü Terracotta Savaşçıları sergisi, Alicante Arkeoloji Müzesi'nde Salı günü açıldı.
MADRİD, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in "Dünyanın Sekizinci Harikası" diye bilinen ünlü Terracotta Savaşçıları sergisi, Alicante Arkeoloji Müzesi'nde Salı günü açıldı. "Çin'in Qin ve Han Hanedanlıkları Efsanesi" başlığıyla 28 Ocak 2024'e kadar halka açık olacak sergide, dokuz Çin müzesinden 120'den fazla eser sergileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel