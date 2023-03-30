Çin ve Endonezya'dan İş İnsanları Ticari İlişkileri Artırmak İçin Bir Araya Geldi

CAKARTA, 30 Mart (Xinhua) -- Çinli ve Endonezyalı iş insanları, ticari ilişkileri artırmak için Çarşamba günü Cakarta'da düzenlenen Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Ticari Alt Konseyi (CCPIT-CSC) tarafından düzenlenen arz ve satın alma eşleştirme toplantısında bir araya geldi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) delegeleri, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen bir tedarik ve satın alma eşleştirme toplantısında Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi, 29 Mart 2023. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

CAKARTA, 30 Mart (Xinhua) -- Çinli ve Endonezyalı iş insanları, ticari ilişkileri artırmak için Çarşamba günü Cakarta'da düzenlenen Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Ticari Alt Konseyi (CCPIT-CSC) tarafından düzenlenen arz ve satın alma eşleştirme toplantısında bir araya geldi.

CCPIT-CSC'nin fuar bölümü başkanı Xiong Canxin, "Evcil hayvan malzemelerinden, giyim, mücevher, yenilenebilir enerji ve sınır ötesi ödemeler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Çinli şirketlerden 20 katılımcıyı çağırdık" dedi.

Endonezya Ticaret Bakanlığı'nın İhracat İşbirliği Geliştirme Direktörü Dwinanto Rumpoko'nun temsilcisi, Çin'in Endonezya'nın birincil ticaret ortağı olduğunu söyledi. Temsilci özellikle endüstriyel tedarik zinciri ağını güçlendirmek için iki ülke arasındaki olumlu ticaret teşvikinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Kevin Wu ise, iki ülkeden iş insanlarının bağlantı kurmak ve etkileşimlerini ilerletmek için ilk kez bir araya geldiğini söyledi.

Bu toplantı, Güneydoğu Asya'da CCPIT-CSC için bir tanıtım işlevini gördü. Grup, ticaret gezisine Malezya ve Tayland ile devam edecek.