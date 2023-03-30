Çin, Kuzeydoğu Bölgesinde Turizmi 2030'a Kadar Geliştirmeyi Hedefliyor

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki turizm endüstrisinin 2030 yılına kadar geliştirilmesi için görev ve gereksinimleri ortaya koyan ortak bir plan yayımladı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Jilin şehrindeki Vanke Lake Songhua Resort'ta kayak yapan bir kişi, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki turizm endüstrisinin 2030 yılına kadar geliştirilmesi için görev ve gereksinimleri ortaya koyan ortak bir plan yayımladı.

Kuzeydoğudaki üç vilayet Liaoning, Jilin ve Heilongjiang'ın yanı sıra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyinin bir bölümünü kapsayan plan doğrultusunda, bölgede havayolu ile demiryolu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve turizm endüstrisinin gelişimi için etkili bir otoyol ağı inşa edilmesi hedefleniyor.

Plan, hedef bölgelerde kar ve buz turizminin teşvik edilmesi, bu bölgelerin yaz tatilleri ve arabalı gezintiler için ideal uğrak noktaları haline getirilmesi ve kar ve buz, orman, deniz ve kıyı turizm endüstrilerini içeren kümelerin geliştirilmesi için önlemler alınmasını içeriyor.

Plan aynı zamanda sınır turlarının gelişimini de teşvik ediyor ve kuzeydoğu Asya'da turizm işbirliği için bir mekanizmanın kurulmasını ve bölgedeki sınır ötesi turizm potansiyelinin araştırılmasını teşvik ediyor.