"Ben de Haykırıyorum Dünya 5'ten Büyüktür"
Güncel Haberler
Birleşmiş Milletler tarafından ilki düzenlenen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ve yan etkinliklerine" katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kabul edildi.
Birleşmiş Milletler tarafından ilki düzenlenen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ve yan etkinliklerine" katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kabul edildi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel