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"Ben de Haykırıyorum Dünya 5'ten Büyüktür"

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Birleşmiş Milletler tarafından ilki düzenlenen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ve yan etkinliklerine" katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilki düzenlenen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ve yan etkinliklerine" katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kabul edildi

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler New York Güncel Haberler

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