Bank of America'dan dolar tahmini: Seçimleri kim kazanırsa kazansın yüzde 15-25 artış bekliyoruz

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçim sonuçlarının ekonomiye olan yansıması da merak konusu. Bank Of America'nın 30 Mart tarihli raporu ortaya çıkarken, tahminlere göre Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın dolarda yüzde 15-25 düzeyinde bir yükseliş gerçekleşecek.

Bank of America Securities ekonomide dengelenme için dolar/TL kurunun yüzde 15-25 düzeyinde 'artması gerektiğini' ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YENİDEN DENGELENME İHTİYACI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergelerin Türkiye ekonomisinden yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ettiğini, bunun da finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"DOLAR/TL ADİL DEĞERİ 24 SEVİYESİ"

Kurumun Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

"PARA BİRİMLERİ SIKLIKLA ADİL DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE İŞLEM GÖRÜR"

Raporda, "Bu, dolar/TL'nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler" denildi.

"SEÇİMİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN YÜZDE 15-25'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR"

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı: "Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz. Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50'ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28'i aşarak, yüzde 29-30'da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL'de yüzde 15-25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."