Kurtulmuş: "Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederinin cenazesine katılması Cenaze namazının kılınması Numan Kurtulmuş'un Erzurum Büyükşehir Belediyesi ziyareti AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları Hediye takdimi...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederinin cenazesine katılması
Cenaze namazının kılınması
Numan Kurtulmuş'un Erzurum Büyükşehir Belediyesi ziyareti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları
Hediye takdimi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı. 'Höt' dediklerinde yerinden kımıldamayan Türkiye geride kaldı." dedi.
Kurtulmuş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
VİDEO: Kurtulmuş: "Gavurun önünde el açıp dilenen Türkiye geride kaldı"