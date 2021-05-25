Kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti
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Kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti

Kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesinde kırsal mahalleye inen kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde kırsal mahalleye inen kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Seydili Mahallesi'nde yaşandı. Yetiştirici Hakan Bolat'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren kurtlar 18 hayvanı telef etti, onlarcasını da yaraladı. Yetiştiriciler ağıllarına geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Mahalle muhtarı Mustafa Doğan, "Mahallemizde üzücü bir olay yaşadık. Yabani kurtlar tarafından koyunlar telef edildi. Koyun yetiştiriciliği yapan Hakan Bolat'ın 38 koyununun 18'i telef oldu, 10 tane koyun da yaralandı. Bu üzücü durumu bütün mercilere bildirdik. Umarım üreticimizin zararları karşılanır" diye konuştu. - MERSİN

Kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti
Kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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