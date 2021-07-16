KURBAN BAYRAMI İÇİN ESENLER'İN HAZIRLIKLARI TAMAM

Eklenme tarihi 16 Temmuz 2021ABONE OL KURBAN BAYRAMI İÇİN ESENLER'İN HAZIRLIKLARI TAMAM Esenler Belediyesi halkımızın huzurlu ve güzel bir Kurban Bayramı geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

Eklenme tarihi 16 Temmuz 2021

ABONE OL KURBAN BAYRAMI İÇİN ESENLER'İN HAZIRLIKLARI TAMAM Esenler Belediyesi halkımızın huzurlu ve güzel bir Kurban Bayramı geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.

Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması, kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için belediyemiz tarafından açılan Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi'nde kursiyerlere kurban kesiminin incelikleri ve dikkat edilmesi gerekenler öğretildi.

Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile düzenlenen kursta kursiyerler, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde alanlarında uzman eğitmenlerden kurban kesimiyle ilgili eğitim aldılar. Kursiyerler, kurban kesiminin tüm inceliklerini uzmanlardan öğrendikten sonra yazılı sınava da girdi. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı. Nar Projesi'nin emekçi kadınlarından Ebru Altın da kursiyerlere kendi elleriyle yaptığı bıçakları hediye etti.

KURBAN KESİMİNİN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENDİLER

Kursiyerlere Covid-19 tedbirleri kapsamında kurban alım-satımından kesimine ve tüketimine kadar dikkat etmesi gerekenler bir bir anlatıldı. Böylelikle katılımcılar kurban kesim öncesi muayene, zapt-u rapt, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili her şeyi öğrenmiş oldu.

Önlemler kapsamında kesim alanlarının tamamen dezenfekte edilmesine, giriş-çıkışlarda dezenfektan bulundurulmasına ve temizlik görevlilerinin alanlarda hazır olmasına dikkat edilecek. Ayrıca zabıta ekipleri kontrollerini sıklaştıracak; kesimler, yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi için randevu sistemiyle gerçekleşecek.

KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

Esenler'de bu yıl Kurban Bayramı için kurban satış yeri olmayacak. İlçede 3'ü toplu kesim yeri olmak üzere, toplam 15 noktada kurban kesimi yapılacak. İzin verilen yerler dışında kurban kesimi yapılmayacak. Pandemi tedbirleri kapsamında oto yıkama ve kurban kesim yerleri telefonla aranarak randevu alınacak. Esenler Belediyesi'nce etlerin hijyenik şekilde muhafaza edilmesi için et poşeti ve çöp poşeti desteği sağlanacak. Kurban kesim yerlerindeki vatandaşlara su ve çay ikram edilecek. Kurban Bayramı'nda kurban kesimi ve diğer hizmetlerle ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için Esenler Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlüklerden oluşturulan acil müdahale ekipleri kurdu. Ekipler, bayram boyunca Esenler halkına hizmet verecek. Kurbanlıklar, Arife günü saat 17. 00'dan sonra getirilebilecek.

Detaylı bilgi ve iletişim için 444 00 73 numaralı ESTİM Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

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Kaynak: Habermetre