Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir? Kuranda geçen erkek isimleri ve erkek bebek isimleri
Kuran'da geçen erkek isimleri ile erkek bebeğinize en güzel ismi verebilirsiniz. Manası ve önemi ile özle isimler olan Kuran'da geçen erke isimleri ile bebeğinize dini yönü yüksek özel isimler verebilirsiniz. İşte Kuranda geçen erkek isimleri, Kuranda geçen erkek isimleri ve erkek bebek isimleri, kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları…
Erkek bebeğinize en güzel simi vermeyi düşünüyor ama bir türlü karar veremiyorsanız, Kuran'da geçen erkek isimlerini tercih edebilirsiniz. Kuran'da geçen erkek isimleri ve Kuran'da geçen erkek bebek isimleri ile bebeğinize en güzel erkek ismini verebilirsiniz. İşte Kuranda geçen erkek isimleri ve erkek bebek isimleri…
A HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Ali
Kur'an'da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.
Ahmet
Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
Adem
İlk yaratılan insan olarak Kur'an'da yer alan Adem, temiz insan demektir.
Akif
İbadet etmek anlamına gelmektedir.
Asım
Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.
Araf
Kur'an'da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yerdir.
Abd: Sonuna Allah Teâlanın sıfatları getirilerek erkek ismi olarak kullanır. Kul, köle, hizmetçi, itaat edici. Genellikle Allah'ın isimleriyle birlikte "Allah'ın kulu" şeklinde kullanılır. Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi…
Abdullah: Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.
Abdülkadir : Değer, onur, şeref, kıymet, itibar, parlaklık, kudret sahibi, kudretli, kuvvetli
Abdi: Kulluk ve itaat eden
Abid: Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
Adem: İlk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Kuran-ı Kerim'de pek çok ayette geçmektedir. İnsan, insanoğlu, insanoğlunda bulunması gereken özelliklere sahip olan iyi temiz kimse anlamına gelmektedir.
Adil
Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
Abdi
Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
Adin
Kur'an'da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.
Azer
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.
Ahad
İhlas suresi'nde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
Azim
Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura sureleri'nde yer almaktadır.
Alim
Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
Adil: Eşit, eş, müsavi. Doğruluk gösteren. Doğru. Adaletli davranan. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.
Ahad: Bir, Birlik, birden dokuza kadar olan sayılar. Bir, kişi, kimse. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).
Ahlas: İyi yürekli, temiz kimse, Saf, halis, karışımsız. Kuran ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul
Ahmet – Ahmed: Övülmeye değer, Beğenilmiş, Allah'a şükreden, Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim" şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anımış ve kullanılmaya başlamıştır. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Ahsa: Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
Azmi
Kur'an'da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.
Abid
Kaf ve Bakara sureleri'nde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
Ahsa
Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
Akif: İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ'tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.
Ali: Yüce, ulu, yüksek. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Dördüncü halife, Yüce, ulu, yüksek.
Alim : Alim kelimesi Arapça'daki bilmek anlamına gelen ' a-l-m' kökünden türetilmiştir ve çok okumuş, bilgin anlamına gelir.
Amir: İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
Amil: İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.
Araf: Adetler, usuller. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Sert, tepe. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
Arafat: Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir süre ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. 'Buluşma ' anlamına gelen 'te'arrafe' kökünden alınmıştır.
Ahlas
Kuran'da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.
Amir
Kuran'da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.
Afil
Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
Amil
Kuran'da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.
Asel: Arapça'da bal manasına gelir. Muhammed süresi 15.ayette geçer.
Asım: İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Yasak, yanına yaklaşılamayan. Günahtan, haramdan çekinen. Asım b. Umeyr: İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.
Azer: Ateş. İbrahim (a.s.)'in babası olduğu söylenir
Azim: Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.
Azmi: Güçlü, kuvvetli. Kasıt, niyetlilik karar. Kemikli. Azmi Pir Mehmet: Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.
B HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Batın
Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
Berk
Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerdendir.
Beyda
Kurak bir yer anlamına gelmektedir.
Benan
Enfal ve Kıyamet sureleri'nde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.
Baki
Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Bükre
Fetih suresi'nde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.
Bahri/ Bahra
Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
Bedir/ Bedri
Bedir Savaşı'nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.
Bahri: Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
Barak: Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça'da bereketli anlamındadır.
Basri: Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.
Berat: Erkek ismi olarak kullanır. Müsâade, izin, nişan, rütbe anlamına gelir.
Berk: Katı, sert. Şiddetli. Sağlam, kuvvetli. Hızlı. Orman. Arı, şimşek, yaprak.
Beyda: Sahra, çöl. Tehlikeli yer. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.
Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.
Bukra
Kalem Suresi'nin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.
Berka
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur'an'da Rum ve Rad sureleri'nde yer alır.
Bükre - Bukra: Erken. Sabah, Sabah vakti.
Berka (Berk): Şimşek, Kuzey Afrika'da bir şehir.
Bedir: Erkek ismi olarak kullanır. Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay anlamına gelir. Medine'de bir yer.
Burak: Peygamber Efendimizin Mirac'daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur'an'da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.
Burhan: Kanıt, ispat; hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayıran delil ve ilahi, aydınlık
Buğra; Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.
Bünyamin: Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır. Gözde oğul anlamına gelir.
C HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Celal
Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.
Cemil
Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
Cabbar: Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
Cihad - Cihat ; İslam uğrunda çalışma. Din uğrunda düşmanla savaşma. Cihad Müslümanlara farz kılınmıştır.
Cahid -Cahit; Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "Cihad et" ehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.
Cebrail : İbranca kökenli bu isim, Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamberlere vahiy getiren dört büyük melekten biridir.
Cihad/ Cihat
Tevbe, Hacc, Furkan sureleri'nde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
Cabbar
Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
Celil: Yüce anlamına gelir. Kuranda Rahman suresinde geçer.
Cudi: ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.
Cumâ: Kur'ân'ın 62. Sûresidir. Erkek ismi olarak kullanılır. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelir. Cuma günü, Müslümanların kutsal günü, haftalık bayramı; Cuma günü kılınan öğle namazı.
Cebrail
Bakara suresi'nde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.
Celil
Rahman suresi'nde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.
Cahid
Kur'an'da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.
Cudi
Hud suresi'nde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.
D HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Duha
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.
Diyar: Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir. Kuranın pek çok suresinde geçer.
Dehr: ismi çok bilgin kişi anlamına gelir. Kuranda İnsan suresinde yer alır.
Dafi: Kurandaki iki ayette geçen bu ismin anlamı engeli ortadan kaldırandır.
Davud – Davut: Sevgili, aziz anlamına gelmektedir. Sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberin ismidir.
Diyar
Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.
Dehri
İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
Dafi
Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.
E HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Ebrar
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresi'nde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.
Ebed: Kuranda pek çok ayette geçen bu isim sonsuz anlamına gelir.
Ecir: Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı mânevî mükâfat anlamlarına gelir.
Eyüp: Kuran'da adı geçen ve sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin ismidir. Çok ıstırap çeken kimse anlamına gelmektedir.
Ekmel: En uygun, en eksiksiz. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). Dinin tamamlanması.
Emir: Bir kavmin, bir şehrin başı, büyük bir hanedana mensup kimse, Peygamberimizin soyundan gelen, Kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
Etka: Kuranda Hucurat suresinde geçen bu isim Allah korkusu olan kişi anlamına gelir.
Ensar
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
Efnan
Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.
Ezel: Başlangıcı olmayan anlamına gelmektedir.
Elyesa: Hz. Elyasa peygamberin ismidir. Türkçe 'de İlyas olarak geçmiştir.
Emin: Korkusuz kimse, emniyette olan, inanan, güvenen, inanılır, güvenilir, şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen
Ekber: ismi yüce büyük anlamını taşır. Kuranda birden fazla ayette geçer.
Ekrem: Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Daha, en kerim. Ekremü'l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
Emrullah: Allahın emri. Kuranda Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alır.
Enfal: Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı. Ganimet.
Eyüp
Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
Etka
Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.
Emrullah
Nisa, Tevbe, Nahl sureleri'nde yer alan Emrullah ismi, Allah'ın buyruğu demektir.
Ecir
Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
Enhar
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.
Enfal
Kur'an-ı Kerim'de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.
Esved
Bakara suresi'nde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.
Ehad
Kur'an'da birçok ayette geçen Ehad, Allah'ın isimlerindendir.
Ekber
Kur'an'da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.
Ebu
Kur'an'da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.
Ebed
Kur'an'da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
Evliya
Kur'an'da birçok ayette yer alan Evliya, Allah'a yakın olan kişi anlamındadır.
Enam
Kur'an'da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.
Ekmel
Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.
Evfa
Kur'an'da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.
F HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Furkan
Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
Fettah
Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
Fuad – Fuat: Gönül Kalb, yürek. Kuranda Necm suresinin 11 ayetinde geçer.
H HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Harun
Kur'an'da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.
Halil
Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.
Hakkı
Kur'an'da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.
Hatem: ismi cömert anlamını taşır.
Hanif: Kuranda Bakara suresinde geçer ve dine bağlı olan kişi anlamını taşır.
Halid – Halit: Bir yıldan çok yaşayan. Sonsuz, daim, ebedi. Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah'ın kılıcı olarak anıldı.
Hamdi: Allah'a şükretmek. Allah'ı övmek. Şükreden, şükredici.
Hasbi: Kuranda Zümer ve Tevbe surelerinde geçer. Karşılık beklemeden yapılan iyilik anlamına gelir.
Hayri: Uğur ve kutluluğa ait. Hayırla, iyilikle ilgili,
Hadi: Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Yenilene yardım eden, yardımcı. Kılavuz, rehber. Önde giden kimse. Mızrak ucu.
Halis: Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. Hilesiz, katkısız. Yalnız, sadece.
Huda
Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.
Halid
Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.
Hamdi
Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.
Hayri
Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.
Hasbi
Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.
Hanif
Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.
Hatem
Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
Halef
Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.
Hafız
Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.
İ HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
İbrahim
Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
İsmail
Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
İlyas
Kur'an'da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.
İdris
Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
İdris: Kuran-ı Kerimde adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adıdır. Aynı zamanda meyvesi hoş kokulu kerestesi güzel bir kiraz türü anlamına gelmektedir.
İhsan: ismi bağışlama anlamı taşır.
İslam: Müslüman dini anlamına gelir. Kuranda farklı surelerde geçer.
İsa
Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
İmran
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.
İshak
Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.
K HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Kadir
Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
Kazım
Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
Kadri: Değer, itibar. Rütbe, derece. Onur, meziyet, şeref, haysiyet,
Kaim: Allah'ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan icra eden.
Karin
Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.
Kader
Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
Kamer
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
Kadem
Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.
Kadri
Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır.
Kabil
Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.
Kavi
Alalh'ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
Kaim
Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
Karun
Kur'an'dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir
L HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Lut: Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.
Lokman: Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.
M HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Muhammed
Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
Mustafa
Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
Memati
İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
Metin
Kur'an'da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
Musa
Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.
Malik
Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Mikail
Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an'da Bakara suresinde geçmektedir.
Mehdi: Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan. Şiilere göre 12 imamın sonuncusudur.
Muhsin: Bağışta bulunan, İhsan eden, iyilikte bulunan anlamına gelmektedir.
Muhlis: Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan anlamına gelmektedir.
Mazlum: Halim, selim, sakin, sessiz. Zulüm görmüş
Murat (Murad): Erkek ismi olarak kullanılır. Anlamı: Erişilmek istenen, olması ve gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç.
Muammer: Ömrü uzun olan, uzun ömür süren, yaşayan
Muttaki: Çekinen, ittika eden Allah'tan korkan
Melik
Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.
Mürsel
Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.
Muhsin
Kur'an'da farklı ayetlerdeyer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.
Mavera
Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
Muhlis
Kur'an'da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temizanlamındadır.
Mazlum
İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.
Mürselin
Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.
Mücahid
Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.
Nur/ Nuri
Kur'an'da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.
Necati
Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.
N HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Nas
Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.
Naci
Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.
Nebi
Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.
Naim
Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.
Nehar
Kur'an'da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.
Nasır: Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
Nuri: Nura ait, nurla ilgili. Işıklı aydınlık anlamlarına gelmektedir.
Naim: Cennetin bir kısmı. Daru'n-Naim: Cennet. 2. Bollukta yaşayış anlamlarına gelmektedir.
Necmi: Yıldızla ilgili. Dilimizde "Necmettin" şeklinde kullanılmaktadır. Necmüddin: Dinin yıldızı anlamına gelmektedir.
Nuh: Kuran'da Nuh süresinde ve diğer pek çok surede geçmektedir. Hz. Nuh aynı zamanda bir peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak gemide kurtulmuştur. Aynı zamanda ağlama anlamına gelmektedir.
Necmi
Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.
Nadi
Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
Nuh
Kur'an'da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.
Nasır
Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
Nasrullah
Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah'ın yardımı demektir.
Nezir
Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.
R HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Rıdvan
Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
Resul
Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
Ramazan
Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
Reşad: Doğru ve hak yolda yürüme
Rauf: Allah'ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır.
Rasih: Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. Kur'an'da Rasihûn olarak geçmektedir.
Rafet
Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.
Rauf
Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah'ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.
Rafi
Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.
Rasih
İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.
Raci
Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.
Raki
Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.
S HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Sirac
Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
Süleyman
Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
Safvet: Saflık, temizlik, arılık
Sadık: içten bağlı, doğru, gerçek dost anlamına gelmektedir. Kur'an'da Zariyet, Nur ve Şuara surelerinde geçer.
Salim: Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da Kalem suresinde geçer.
Selim
Kur'an'da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.
Salih
Kur'an'da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.
Safa
Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.
Salim
Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.
Saim
Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.
Seva
Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
Sacid
Kur'an'da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.
Seyyid
Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.
Şura
Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.
Ş HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Şüheda
Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
Şakir
Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.
T HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Taha
Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.
Tarık: Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da 86. Surenin adıdır.
Tufan: Nuh peygamber zamanında yağan ve tüm dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur anlamına gelir.Kur'an'da Araf suresinde geçer.
Tarık
Tarık, Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
Turab
Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.
Talip
Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.
Tufan
Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.
Tuğyan
Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.
Türabi
Kur'an'da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.
Tayyib
Kur'an'da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.
U HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Ufuk
Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.
Üzeyir: Kur'an'da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan birisidir. Peygamber olup olmadığı ile ilgili ihtilaf vardır. Kur'an'da Tevbe suresinde geçmektedir.
V HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Veli
Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.
Y HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Yusuf
Kur'an'da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.
Yakup
Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
Yahya: Hz. Zekeriyya'nın (as) oğludur. Allah tarafından konulmuştur ve adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir. Aynı zamanda Hz. İsa'nın (as) müjdecisidir. Tanrı lütufkârdır anlamına gelmektedir.
Yenal: Amacına ulaşan kimse anlamına gelmektedir. Kur'anda 124, Araf 37 ve 49 ayetlerinde geçmektedir.
Yunus
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
Yasin: Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.
Yelit: Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.
Yahya: Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
Yenal: Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.
Z HARFİ BAŞLAYAN KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ
Zahid: Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.
Zakir: Zikreden, zikredici,anan, Allah'ı zikreden anlamına gelir. Alvi-Beketaşilikte sözlü aktarma yolu ile yetişerek gelen ozanlardır. Kur'anda Hud ve Ahzab süresinde geçmektedir.
Zümer: Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur'an'da Zümer suresinde geçer.
Zahir: Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.
Zahit: Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.
Haber Videosu: Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir? Kuranda geçen erkek isimleri ve erkek bebek isimleri