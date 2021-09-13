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Kumar baskını: 14 şahsa para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kumar baskını: 14 şahsa para cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 14 şahsa para cezası uygulandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 14 şahsa para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube ve Çarşamba 3. JASAT timi tarafından yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda, Allı Mahallesi'nde A.U. (48) isimli şahsın işlettiği kahvehanede suç üstü yapıldı. Operasyonda N.K(62), R.K.(52), S.K.(27), B.Y.(38), C.Ç.(51), A.İ.(54), N.A.(46), M.D.(54), O.Y.(42), A.Y.(56), H.B.A.(51), Ş.Ç.(58), A.K.(41) ve U.D.(36) isimli şahısların masa üzerinde iskambil kağıtları ve 500 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 14 şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereği kişi başı bin 336 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için yer temin eden A.U. isimli şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - SAMSUN

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