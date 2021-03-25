Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden Amasra'ya ziyaret
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden Amasra'ya ziyaret

25.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:53
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden Amasra'ya ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında Amasra ilçesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında Amasra ilçesini ziyaret etti.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, illerin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarını tanıtmak ve iç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında kente gelen Ersoy ile sanatçı ve oyuncular Murat Dalkılıç, Akasya Asiltürkmen, Orçun Dalarslan, Özgür Özgülgün, Amasra'yı gezdi.

Ersoy ve beraberindekilere, Vali Sinan Güner'in eşi Beyhan Güner, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç eşlik etti.

İlçenin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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