Yeditepe Üniversitesi'nde Hey! Douglas konseri - Haberler

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Yeditepe Üniversitesi'nde Hey! Douglas konseri

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Yeditepe Üniversitesi'nde Hey! Douglas konseri

Yeditepe Üniversitesi Kültür Sanat Ofisi sezon kapanış konserini Hey! Douglas ile yapıyor.

Yeditepe Üniversitesi Kültür Sanat Ofisi sezon kapanış konserini Hey! Douglas ile yapıyor.

Kültür Sanat Ofisi'nin düzenlediği konser, 28 Nisan Perşembe, saat 20.00'de, üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde festival alanında, açık havada gerçekleşecek.

Müzik dünyasına hip hop ikilisi Mode XL ile adım atan VEYasin, 2013'ten bu yana 1970'lerin, 80'lerin tınılarını yeniden düzenliyor. Hey! Douglas ilk albümü Marşandiz'i 2019'da yayımladı.

Konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve çalışanları katılabilecek. Katılım için kayıt yaptırmak gerekecek.


Yeditepe Üniversitesi'nde Hey! Douglas konseri

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Yeditepe Üniversitesi, Konser, Nisan, Kültür Sanat, Haberler

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