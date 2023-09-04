Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, yoğun ilgi gördü. Festivalde ünlü şefler, gurmeler ve turizm yazarları bir araya geldi. Festivalde ayrıca kadın kooperatifleri arasında bir yarışma da düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin Antalya'yı lezzet tutkunlarının uğrak yeri haline getirdiğini belirtti.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve ziyaretçi akınına uğrayan Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkarmak amacıyla ikincisini düzenlediği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. 3 gün boyunca devam eden sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller, söyleşiler, yarışmalar ile konserler, yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. "Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla düzenlenen festival, Türkiye ve dünyadan birbirinden ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerini Antalya'da buluşturdu. Düzenlenen panel ve söyleşiler kapsamında bilgi birikimleri ve deneyimlerini paylaşan profesyoneller, gastronomi turizminin gelişmesi yolunda atılabilecek adımlar hususunda da fikir alışverişinde bulundu.

FESTİVAL FİNALİNE MEHMET YALÇINKAYA DAMGASI

"MasterChef Türkiye" programının sevilen ismi Şef Mehmet Yalçınkaya da Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin final gününde katılımcılarla buluştu. Sözen Grup CEO'su Gökmen Sözen moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Mehmet Şef, Antalya yemeklerinin şef restoran menülerinde yaygınlaştırılması için yapılması gereken girişimler ve tanıtımlar üzerine fikirlerini katılımcılarla paylaştı. Yerel yemeklerin şefler tarafından ikinci plana atıldığına vurgu yapan Yalçınkaya, bu alanda eğitimler düzenlenmesi ve kültürümüze ait yemeklerin hak ettiği yere taşınması konusuna önemle vurgu yaptı.

NURSEL ERGİN SUNDU KADIN KOOPERATİFLERİ YARIŞTI

"Gelinim Mutfakta" isimli yarışma programının sunucusu Nursel Ergin, 2'nci Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nde dikkat çeken isimler arasındaydı. Festivalin final gününde kadın kooperatifleri arasında gerçekleşen yarışmaya sunuculuk yapan Nursel Ergin, yüksek enerjisi ile dikkat çekti. Bölgenin coğrafi işaretli yemeklerinden Hibeş ve Piyaz yapan kadın kooperatiflerinin temsilcileri kıyasıya yarıştı. Yarışmanın sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu juri üyeleri yapılan yemekleri oyladı. Heyecan dolu anlara sahne olan etkinlikte birinci olan Anka Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne çeyrek altın hediye edildi.

FESTİVAL, ANTALYA'YI LEZZET TUTKUNLARININ UĞRAK YERİ KONUMUNA GETİRDİ

2'nci Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali finalinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mız turizm anlamında son derece popüler bir şehir. Yabancı turist ziyaretinde Dünya'da 10'uncu Avrupa'da 1'inci sıradayız. Ancak biz yerelden kalkınma projeleriyle şehrimizi daha ileriye taşıma yolunda üreticimizi destekliyor, gastronomi alanındaki çalışmalarımızla da kentimizi lezzet tutkunlarının uğrak yeri haline getirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali de bu anlamda bize ciddi faydalar sağladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Binlerce katılımcıyı ağırlayan 2'nci Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, düzenlenen DJ performans ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçı gösterimiyle son buldu.