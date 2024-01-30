Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı Karla Kaplandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı, son günlerdeki yağışlarla birlikte beyaza büründü. Milli park, yaban hayvanlarına yaşam alanı sağlamasıyla önemli bir role sahip. Dört mevsim farklı manzaralar sunan park, dronla çekilen görüntülerle de göz kamaştırıyor. Doğaseverler de kış manzarasında gezinti yapma fırsatı buluyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü.
Türkiye'nin önemli milli parkları arasında bulunan ve yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.
Dört mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.
Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.
Bazı doğaseverler de milli parkın eşsiz kış manzarasında gezinti yaptı.