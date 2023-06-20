Tokat Baskı Desenleri Moda Dünyasında Yeniden Canlandı

Geleneksel Tokat baskı desenleri kullanılarak stilize edilen kıyafetler "Kalıba Sığmayan Desenler" defilesinde tanıtıldı. Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen defilede, Tokat baskı desenleri modern bir anlayışla günümüz modasına uyarlandı. Defile sonrasında plaket takdim edildi.

Geleneksel Tokat baskı desenleri kullanılarak stilize edilen kıyafetler "Kalıba Sığmayan Desenler" defilesinde tanıtıldı.

Tophane-i Amire Kültür Merkezinde gerçekleştirilen defile öncesinde konuşma yapan Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hülya Narsap, geleneksel sanatları tanıtmanın halk eğitim merkezlerinin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Yazmacılık ve Tokat baskı tekniğini kullanarak öğretmek ve kursiyerler tarafından oluşturulan kumaşları farklı tasarımlarla stilize ederek gündeme getirmeyi arzu ettiklerini belirten Narsap, "Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi olarak gelenekten geleceğe olan yaklaşımımızla kursiyerlerimizin önüne yeni ufuklar, yeni pencereler açabilmek ve üretime dönük çalışmalar yapmalarına destek vermek en önemli misyonlarımızdan biridir." değerlendirmesini yaptı.

"Geleneğe ait desenler günümüz modasına uyarlandı"

Defilenin moda tasarımcısı Halil Ülgü işbirliğiyle 2 yıllık bir süreçte hazırlandığına işaret eden Narsap, şunları kaydetti:

"Gerçek anlamda yüzlerce yıllık geleneğe ait olan bu özel ve etnik desenler modern bir anlayışla günümüz modasına uyarlandı. Bütün dikiş teknikleri, drapeler, baskılar, punto dikişleri ve elde yapılan diğer dikiş teknikleri büyük bir titizlikle kullanıldı. Geleneksel Tokat baskı desenlerimiz yeniden boyutlandırıldı, stilize edildi ve modern bir şekilde kurgulandı."

Açılış konuşmasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi, Tokatlı Sanayici ve işadamları Derneği (TOSİAD) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin desteğiyle öğretmen ve kursiyerler tarafından hazırlanan koleksiyon, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Defile sonrasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mustafa Öztürk, moda tasarımcısı Halil Ülgü ile eğitmenlere ve katılımcılara plaket takdim edildi.