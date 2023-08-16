'Tayyip Dede' şarkısının klip çekimleri başladı

Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden çocuklar rap türündeki Tayyip Dede şarkısını seslendirmek için stüdyoya girdi. Farklı illerde klip çekimlerinin de yapılacağı şarkının ilk çekimleri bugün İstanbul'da başladı. 'Tayyip Dede' kitabının sözlerinden esinlenilerek yazılan şarkıda, "Senelerdir sevdam bu aşktan yorulmam. Hiç bıkmam usanmam dede. Sana inanmışım, sana bağlanmışım torununa 'gel' de 'he' de. Gel bu ayrılık yetti, şu canıma tak etti. Tüm çocuklar gönlüne aşık, cihan alem fark etti. İlk günkü aşk ile sevdalıyım ben sana. Şu ağacın gölgesinde oturalım yan yana" sözleri yer alıyor.

Türkiye'nin 81 ilinden çocuklarla görüşerek onların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hislerini bir bir 'Tayyip Dede' kitabında mısralara döken Yapımcı, Yönetmen ve Yazar Fatma Korkutata, şimdi de 'Tayyip Dede' şarkısını çıkartmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden çocukların kendi yörelerine ait detaylarla yer alacağı rap şarkının klip çekimlerinin ilk ayağı ise İstanbul'da başladı. Fatma Korkutata, "İlk kayıtlarımızı aldık. Ağustosun sonuna kadar bütün bölgelerdeki çekimlerimizi tamamlayacağız. Eylül başında ise klip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beğenilerini sunulacak. Kendisinin onayı olduktan sonra basına ve kamuoyuna şarkımızı duyuracağız" açıklamasını yaptı.

BİR YIL İÇİNDE HEM KİTAP HEM ŞARKI

'Tayyip Dede' kitabının kısa süre içerisinde çok sevildiğini belirten Fatma Korkutata, "Büyük ilgiyle karşılandı. Kitap, henüz bu yıl içerisinde çıktı. Üzerinden bir yıl geçmeden 2 ödülle taçlandırıldı. Tayyip Dede'nin çocuklara olan sevdası bitmez. Ben sadece kitapla sınırlı kalmayayım, en iyisi çocukların dile getirdiği 'Tayyip Dede' şarkısını kaleme alayım dedim. Önce kitapta çocukların görüşlerine yer verdim. Dedelerine olan hayallerini, mesajlarını burada topladım. Sonra onların birbirinden cıvıl cıvıl görüntüsüyle ve o yörelerin motifiyle klibi süslemek istedim" dedi.

ÇEKİMLER ÜSKÜDAR VE KASIMPAŞA'DA BAŞLADI

Şarkı hakkında bilgiler veren Korkutata, "Söz-müziği bana ait. 7 farklı bölgeden birkaç pilot il seçtik. Mümkün olduğunca fazla şehre gitmeye çalıştık. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın mahallesi olan Üsküdar ve Kız Kulesi'nden çekimlere başladık. Kasımpaşa'da top oynadığı sahaya kadar gittik. Klipte bunlara da yer vereceğiz. Ayrıca çocuklarımız bugün, stüdyoda da Tayyip Dede'leri için en güzel mesaiyi yapacaklar" şeklinde konuştu.

"KENDİ ŞİVELERİYLE TAYYİP DEDELERİNİ HAYKIRACAKLAR"

Korkutata son olarak şunları söyledi:

"Marmara Bölgesi'nden İstanbul'da, Cumhurbaşkanımızın doğduğu ve büyüdüğü, ailesinin olduğu yer Rize'de klip çekeceğiz. Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman'da çekeceğiz. Ardından sayın Emine Hanım'ın memleketi Siirt'e gideceğiz. İç Anadolu'da Ankara'da olacağız. Sonra Ege Bölgesi'nde Pamukkale'de, Akdeniz Bölgesi'nde Adana'da çekmeyi düşünüyoruz. Çocuklar, birbirinden güzel motifleriyle ve o yörenin zenginliğiyle doğallıkla bu şarkıyı söyleyecekler. Her şehirdeki çocuklarla okuyacağım. Doğal olanı yapacağım. Rize'deki çocuklar Tayyip Dede'lerini oranın şivesiyle haykıracaklar" dedi.