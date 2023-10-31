SAÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Öğrenci Topluluğu'ndan Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Piyano Resitali

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Öğrenci Topluluğunca, Cumhuriyet'in 100. yılı sanat etkinlikleri kapsamında piyano resitali sunuldu.

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, V.A. Mozart, F. Chopin, A. Scriabin ve D. Schostakovich gibi ünlü sanatçıların seçkin eserleri piyanoyla icra edildi.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerin Rasul tarafından sunulan resital, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik sonunda Rasul'a, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Arş. Gör. Hacı Bekir Kurşunet tarafından plaket ve çiçek verildi.