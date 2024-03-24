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Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor

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Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor

SAMSUN - Samsun'da pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı geçmişe yönelik ürünler ile vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kapalı Pazaryerine her hafta pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı'nı ziyaret edenler, geçmiş yılları özlemle hatırlayarak satışa sunulan antika ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Plaktan pkaba ve gramofon makinesine, kömürlü ütüden gaz lambaları ve fenerler ile kazan ve tencere ile taslara kadar her türlü antika ürünlerin satışa sunulduğu giderek ilginin arttığı pazar Samsunlulara hizmet veriyor.

Pazarın Karadeniz'in tek ve en büyük Antika Sanat Pazarı olduğunu belirten Antika Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı, " Pazarı kurmadan amacımız geçmişi geleceğe taşımak. Gençlerimize geçmişte neler yaşandı belgeleriyle göstermek. Diğer taraftan araştırmacılara, tarihçilere kaynak sağlamak amacıyla bu pazarı açmış bulunmaktayız. Pazarımızı tüm Türkiye'deki illerden vatandaşlarımızın hizmetine açıp oradan da esnaf arkadaşları da pazarda satış yapmaya getirmeyi hedefliyoruz. Samsun ve bölge illerde yaşayan vatandaşlarımız her pazar günü kurulan pazarımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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