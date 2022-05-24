Sakarya'da "Türk Mutfağı Haftası Yemek Yarışması" düzenlendi - Haberler

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Sakarya'da "Türk Mutfağı Haftası Yemek Yarışması" düzenlendi

AA - Ömer Faruk Şimşek - Kültür Sanat
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Sakarya'da 'Türk Mutfağı Haftası Yemek Yarışması' düzenlendi

Sakarya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katılan aşçılar, öğrenciler ve ev hanımları maharetlerini sergiledi.

Sakarya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katılan aşçılar, öğrenciler ve ev hanımları maharetlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneği iş birliğiyle Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yarışma düzenlendi.

Yarışmaya katılan lise öğrencilerinin mutfakta özenle hazırladığı enginar ve keşkek yemeklerinin yanı sıra kabak ve ayva tatlıları jüri üyelerince puanlandırıldı.

Görsel estetiğe önem vererek oluşturdukları tabakları jüri önüne koyan öğrenciler hem yemeklerin hazırlanma aşamasını anlattı hem de tatmaları için üyelere servis etti.

Etkinlikte ayrıca ev hanımları kategorisinde çeşitli illerden aşçıların hazırladığı enginar, ayva ve kabak figürlü pastalar da değerlendirildi.

Türkiye Aşçıları Federasyonu Kadın Kolları Başkanı ve Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Hatice Akman, AA muhabirine, Türk Mutfağı Haftası'nı kentte düzenlenen etkinliklerle ilk kez kutladıklarını belirtti.

Jüri üyelerinin farklı illerden iddialı şeflerden seçildiğini aktaran Akman, "Jüri başkanı eşliğinde oylamamızı yapıyoruz. Sakarya mutfağımıza özgü yemekleri puanlıyoruz. Tabii ki lezzet ve sunum ön planda." dedi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Kültür Sanat

Anadolu Lisesi, Emine Erdoğan, Sakarya, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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