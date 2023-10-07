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Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara Sahne Aldı

Niğde'de Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Gastronomi Festivali'nde Zara sahne aldı. Festivalde yemek yarışması düzenlendi ve katılımcılara Niğde yöresine özgü 5 ton pilav ikram edildi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yemek yarışmasını kazanan kişiye altın hediye etti. Zara, festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de ona eşlik etti. Belediye Başkanı Özdemir, Zara'ya teşekkür etti.