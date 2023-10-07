Niğde Gastronomi Festivali'nde Zara Sahne Aldı
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Niğde'de Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Gastronomi Festivali'nde Zara sahne aldı. Festivalde yemek yarışması düzenlendi ve katılımcılara Niğde yöresine özgü 5 ton pilav ikram edildi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yemek yarışmasını kazanan kişiye altın hediye etti. Zara, festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de ona eşlik etti. Belediye Başkanı Özdemir, Zara'ya teşekkür etti.
Niğde'de Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Gastronomi Festivali'nde Zara sahne aldı.
Valiliğin yanındaki alanda dün başlayan festivalde yemek yeme yarışması düzenlendi, katılımcılara Niğde yöresine özgü 5 ton pilav ikram edildi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yemek yarışmasını kazanana altın hediye etti.
Festivalde sahne alan sanatçı Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında seyirciler de sanatçıya eşlik etti.
Selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Özdemir, Zara'ya teşekkür etti.